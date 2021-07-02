Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Лукашенко заявил о попытке террористов подорвать узел связи ВМФ РФ в Вилейке

Политика
/ Обновлено: 02 июля 2021 19:37 86

Лукашенко заявил о попытке террористов подорвать узел связи ВМФ РФ в Вилейке
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что террористы намеревались устроить подрыв узла связи Военно-морского флота России в городе Вилейка.

Во время выступления на торжественном собрании, приуроченного ко Дню независимости, Лукашенко сообщил, что члены "спящих" террористических ячеек привезли с Украины приборы, которые были задействованы при попытке подрыва.

Белорусский лидер добавил, что обсуждал случившееся с президентом России Владимиром Путиным во время их последнего телефонного разговора. После этого все участники преступления были вычислены и арестованы в течение двух суток, подчеркнул он.

#лукашенко #предотвращение теракта #вилейка
Кристоф Ляйтль назвал отказ ЕС от саммита с Россией бесславным провалом Европы
Кристоф Ляйтль назвал отказ ЕС от саммита с Россией бесславным провалом Европы
Политика
02:21 | 3 июля
Полковник Литовкин заявил о справедливом опасении японцев после случая с Defender
Полковник Литовкин заявил о справедливом опасении японцев после случая с Defender
Армия
01:35 | 3 июля
Депутат Верховной рады Украины заявил о необходимости сегрегации в отношении русских
Депутат Верховной рады Украины заявил о необходимости сегрегации в отношении русских
Ближнее зарубежье
01:30 | 3 июля