ФБР присоединился к расследованию гибели юноши из-за полицейского произвола в США

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Родственники 20-летнего Брайана Коди Уолдрона, который погиб после жестокого обращения полиции, требуют наказания для правоохранителей. Юноша умер в участке после задержания.

Вопиющий инцидент произошел в города Нью-Милфорд, штата Коннектикут. Молодой человек, который находился в состоянии сильного наркотического опьянения, был доставлен в полицию, вместо того, чтобы отправиться в больницу. Семья Уолдрона указала, что он погиб именно из-ха халатности сотрудников. Те, по словам близких погибшего, должны были оказать ему медпомощь, так как юноша получил передозировку героином.

Родственники подали в суд на администрацию города и правоохранителей, пишет ФАН. Они потребовали, чтобы виновных привлекли к ответственности. Также американцы для привлечения внимания к проблеме создали "Фонд братьев и сестер Брайана Коди".

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) подключился к делу. Представители направили запросы к президенту США Джозефу Байдену и Генеральному прокурору Меррику Гарланду и потребовали разобраться в произошедшем. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.