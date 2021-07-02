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Пушков резко высказался из-за заявления Кулебы о "Крымской платформе"

Политика
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Пушков резко высказался из-за заявления Кулебы о «Крымской платформе»
council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал фикцией заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "Крымской платформе".

Министр иностранных дел призвал страны объединиться. Речь идет о работе в рамках "Крымской платформы", которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Якобы саммит поможет отстоять национальные интересы страны. Алексей Пушков выразил негодование в Telegram-канале.

"Это все фикция — и сама "Крымская платформа", и аргументы в ее пользу", — написал сенатор.

Парламентарий задался вопросом, о каком международном праве идет речь. Пушков напомнил Кулебе про резню в Одессе, обстрелы Донбасса и законопроект о коренных народах Украины, чтобы аргументировать слова о фикции.

#украина #крым #пушков
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