Кардиолог объяснил, в каких случаях контрастный душ опасен для здоровья

Global Look Press / Friso Gentsch/dpa

Контрастный душ положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, однако в некоторых случаях может привести к смерти.

Холодная вода приводит к сужению сосудов, а под воздействием теплой они расширяются. Так происходит тренировка сердечно-сосудистой системы. При этом у контрастного душа есть противопоказания.

Он может привести к спазму у людей с болезнями сосудов и нарушением работы сердца. Это, в свою очередь, способно спровоцировать инсульт и даже привести к летальному исходу, объяснила врач-кардиолог Мария Беневская. Людям с заболеваниями сердца рекомендуется поддерживать водно-солевой баланс в организме.