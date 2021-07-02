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Кардиолог объяснил, в каких случаях контрастный душ опасен для здоровья

Общество
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Кардиолог объяснил, в каких случаях контрастный душ опасен для здоровья
Global Look Press / Friso Gentsch/dpa

Контрастный душ положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, однако в некоторых случаях может привести к смерти.

Холодная вода приводит к сужению сосудов, а под воздействием теплой они расширяются. Так происходит тренировка сердечно-сосудистой системы. При этом у контрастного душа есть противопоказания.

Он может привести к спазму у людей с болезнями сосудов и нарушением работы сердца. Это, в свою очередь, способно спровоцировать инсульт и даже привести к летальному исходу, объяснила врач-кардиолог Мария Беневская. Людям с заболеваниями сердца рекомендуется поддерживать водно-солевой баланс в организме.

#опасность #сосуды #контрастный душ
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