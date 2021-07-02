Власти Краснодарского края обновили требования к приезжающим в регион туристам

pixabay.com /

В Краснодарском крае обновили требования для туристов, приезжающих на курорты региона. Соответствующее постановление подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Согласно тексту документа, власти разрешили заселять в гостиницы детей до 14 лет включительно без результатов ПЦР-теста и справок о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Как подчеркнули в пресс-службе местной администрации, с 1 июля это исключение не будет распространяться на подростков в возрасте от 15 до 18 лет, передает ТАСС.

Вдобавок к этому, детям до 14 лет при заселении в отель не нужно будет предоставлять справки о том, что ребенок переболел коронавирусной инфекцией. Также в местном правительстве напомнили о действии режима повышенной готовности, который продлится до 1 октября текущего года.