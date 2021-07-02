Журавко: Украина оказалась самой несчастливой страной в Европе

Агентство Новостей Харькова / Денис Машкин

Несмотря на заявления украинских чиновников, которые говорят много, но «все больше неправду», жить в этой европейской стране, согласно опубликованному новому «рейтингу счастья», оказалось не так уж хорошо.

Об этом в личном Telegram-канале пишет украинский политолог, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Так называемый «рейтинг счастья» (World Happiness Report) составляется программой Организации объединенных наций по устойчивому развитию, которая учитывает шесть факторов: отношение граждан конкретной страны к коррупции, их щедрость, свободу самостоятельного принятия решений, ожидаемую продолжительность жизни, социальную поддержку и ВВП на душу населения. Каждый из факторов оценивают по 10-бальной шкале.

В 2021 году ожидаемо составители рейтинга при определении уровня счастья в разных странах уделили главное внимание негативным последствиям пандемии коронавируса

Украина в этом рейтинге, сообщает Журавко, оказалась на одном уровне с полностью разрушенной экономически Венесуэлой, а хуже нее только Гаити и Афганистан.

«Очевидно, что уровень счастья взаимосвязан с экономическим развитием (разрухой), медицинским обслуживанием (его отсутствием) и социальной защищенностью, — рассуждает украинский политолог. — После государственного переворота, семь лет мы находимся на европейском пути, а все показатели (за исключением уровня коррупции) драматически упали».

youtube.com / Prt Scr

Украина является по факту несостоявшимся государством, которое объявило изгоями большую часть собственных граждан, подчеркивает эксперт.

А в будущем, по его словам, ситуация ухудшится еще больше, чему поспособствуют принятый Верховной радой закон о продаже земли и дальнейшая концентрация капитала в руках узкого круга лиц. В то же время подавляющее большинство украинцев ждет еще большая бедность и дополнительное социальное напряжение.