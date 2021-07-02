Лукашенко сообщил о покушении на журналиста Азаренка

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о покушении на журналиста государственного телевидения Григория Азаренка.

Глава государства выступил на торжественном собрании по случаю Дня независимости. Лукашенко поделился деталями покушения на журналиста. По его словам, злоумышленники прошлой ночью собирались схватить Азаренка и бросить его в багажник.

"Вывезти в лес, отрезать язык", — рассказал президент.

Ранее глава Белоруссии сообщил о проведенной антитеррористической спецоперации. Он пообещал раскрыть детали позднее.