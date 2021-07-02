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Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу с Украиной

Политика
/ Обновлено: 02 июля 2021 18:45 97

Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу с Украиной
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Граница Белоруссии с Украиной должна быть полностью перекрыта. С соответствующим распоряжением выступил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер объяснил свое решение активностью контрабандистов, переправляющих через границу оружие в огромном количестве. Разобраться с этой ситуацией он поручил пограничным войскам.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — приводит слова Лукашенко БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее оценил ситуацию в республике после выборов. По его словам, события, имевшие место в августе, наглядно продемонстрировали, что именно происходит в стране.

#украина #граница #лукашенко
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