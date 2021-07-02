Юристы «Конкорда» уверены в справедливом решении суда по иску Пригожина к Волкову

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Пролетарский районный суд Твери проведет закрытое заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина к соратнику заключенного блогера Алексея Навального Леониду Волкову.

В пресс-службе компании "Конкорд" сообщили, что заседание по делу 2-1109/2021 пройдет 15 июля. Пригожин обратился в суд из-за распространения Волковым недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство предпринимателя. Все материалы проверяют в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

"Суд затребовал у ответчика доказательства факта соответствия действительности распространенных об истце сведений", — говорится в заявлении пресс-службы.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юристы компании выражают надежду, что тверской суд вынесет справедливое решение, так как нарушители должны отвечать за каждый противоправный поступок по закону. Также в "Конкорде" подчеркнули, что иск не связан с политическими взглядами ответчика и направлен на то, чтобы побудить Волкова соблюдать российское законодательство.

Ранее в пресс-службе "Конкорда" сообщили, что опубликованные Волковым в интернете материалы имеют состав преступления. По заявлению Пригожина было возбуждено уголовное дело по пятой части статьи 128.1 УК РФ ("Клевета").