В Калининграде иностранцам запретят занимать должности в ряде отраслей

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Иностранным гражданам в Калининграде запретят работать в нескольких сферах. Указ подписал губернатор региона Антон Алиханов.

Людям с иностранным гражданством нельзя будет устраиваться на должности в сфере по производству кондитерских и хлебобулочных изделий. Также иностранцам запретят водить общественный транспорт и работать учителями.

Среди видов деятельности, которые попадают под запрет, фиксируется работа в такси, трудоустройство и подбор персонала. Работодателям дается три месяца, чтобы привести деятельность согласно новому правилу.