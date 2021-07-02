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В Калининграде иностранцам запретят занимать должности в ряде отраслей

Общество
/ Обновлено: 02 июля 2021 18:16 99

В Калининграде иностранцам запретят занимать должности в ряде отраслей
unsplash.com / Bruchin Noeka

Иностранным гражданам в Калининграде запретят работать в нескольких сферах. Указ подписал губернатор региона Антон Алиханов.

Людям с иностранным гражданством нельзя будет устраиваться на должности в сфере по производству кондитерских и хлебобулочных изделий. Также иностранцам запретят водить общественный транспорт и работать учителями.

Среди видов деятельности, которые попадают под запрет, фиксируется работа в такси, трудоустройство и подбор персонала. Работодателям дается три месяца, чтобы привести деятельность согласно новому правилу.

#запрет #работа #иностранцы
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