gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Европейский рынок топлива переживает нестандартную ситуацию, которая обеспечит России в 2021 году целую серию триумфальных побед.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал эксперт Финансового университета при российском Правительстве Игорь Юшков, по словам которого, главная странность заключается в том, что цена на газ в Европе поднялась летом, а не зимой, как обычно.

Летом 2021 года цены на голубе топливо в Европе поднялись выше 400 долларов за тысячу кубометров. Это произошло из-за того, что «Газпром» не стал брать на себя дополнительные объемы прокачки газа через украинскую газотранспортную систему.

«Это, конечно, нестандартная ситуация: обычно цены зимой на газ больше, чем летом. А не наоборот. Еще в апреле-мае рынок жил с ожиданиями, что все эти сложности и дефицит газа уйдут к лету, надо немного подождать, — рассказал Юшков. — Но в реальности этого не произошло. Нехватка газа только усилилась из-за аномальной жары, которая накрыла европейский континент».

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Также, по словам эксперта, ситуацию усугубила морозная зима 2020-2021 годов, которая оставила без запасов все европейские подземные газовые хранилища. А так как в Азии с готовностью платят завышенную цену на поступающий из США сжиженный природный газ, то американцы оставили Европу еще и без СПГ.

«Газпром» же в этой ситуации проявил решимость играть в долгую, и отказал Европе в дополнительных поставках газа через Украину, стимулируя тем самым европейцев без проволочек выдать новому российскому газопроводу «Северному потоку – 2» разрешение на ввод в эксплуатацию и необходимые сертификаты.

Все проблемы Европы с нехваткой газа исчезнут в один момент, после того, как «Северному потоку – 2» будут выданы все необходимые документы для начала работы, уверен Юшков. И для «Газпрома» текущий год может оказаться сверхуспешным.

«Как только "Северный поток – 2" получит все необходимые документы для работы, "Газпром" зальет Европу газом. Он уйдет от тактики зарабатывания на высоких ценах и перейдет к тактике зарабатывания на объемах, — объяснил эксперт. — В итоге "Газпром" сможет поставить рекорд по объемам поставок и продать в этом году более 200 миллиардов кубометров, хотя прогнозировал поставить всего 183 миллиарда кубов».

vk.com / Игорь Юшков

Таким образом, добавил Юшков в заключение, в текущем году на полную мощность должен заработать газопровод «Турецкий поток», а «Северный поток – 2», не смотря на все препятствия и помехи, все же будет достроен и введен в эксплуатацию.