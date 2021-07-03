Депутат Верховной рады Украины заявил о необходимости сегрегации в отношении русских

facebook.com / Слуга Народу

Украинский депутат от правящей партии «Слуга народа» Олег Семинский своеобразно прокомментировал принятие закона «О коренных народах». Накануне в Верховной раде утвердили проект, согласно которому русские не относятся к коренным народам Украины.

Семинский в своем Facebook-аккаунте написал, что русские не должны обладать правами и свободами человека, так как они не попали в список коренных жителей Украины. А всем «байкам» о единстве русских и украинцев пришел конец, подчеркнул политик.

«Русские на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. В отличие от украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков», — заявил депутат.

www.facebook.com / @Олег Семинский

Всего через несколько часов Семинский удалил свою публикацию, но пользователей Сети уже было не остановить. Из-за неосторожного высказывания «Слуги народа» в интернете разгорелась настоящая баталия с ненормативной лексикой в адрес депутата.

Украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий в Twitter выразил возмущение высказываниями Семинского и даже назвал его «тупым животным», которому не место в правящей партии.

twitter.com / @anatoliisharii

Пользователи Сети поддержали Шария. Некоторые указали на бесчеловечность слов Семинского, кто-то допустил, что «от нехватки ума» депутат мог просто неверно изъясниться.

«С таким законом членство в ЕС отскочило от Украины еще лет на 100 минимум», — прокомментировал Mallcore.

«Я и моя жена уроженцы Донбасса. Я русский по национальности, жена — белоруска. Детей записали украинцами. Вопрос: как у русского и белоруски получились украинцы? И, исходя из этого закона, получается, что мы недочеловеки?» — поинтересовался Juravi.

«Я правильно понимаю, что тут политика унnерменшей вернулась?» — спросил пользователь с ником Meta-Ironic.

Споры о единстве русского и украинского народов длятся на протяжении долгих лет. Даже сам президент Украины Владимир Зеленский, как оказалось, до вступления в должность считал славянские народы единым целым. Однако с приходом к власти мнение Зеленского кардинально изменилось.