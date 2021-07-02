Фонды Ходорковского представляли угрозу основам конституционного строя России

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Генпрокуратура РФ приняла решение в отношении четырех неправительственных организаций и признала их нежелательными. Объединения оказались теневыми структурам Михаила Ходорковского.

Британские организации "Будущее России", "Фонд Ходорковского", "Оксфордский российский фонд" и "Европейский выбор" признаны нежелательными в РФ. Беглый олигарх Михаил Ходорковский финансировал структуры, которые позиционировали себя как благотворительные и поддерживающие образование. Гранты и стипендии обошлись спонсорам в миллионы долларов.

"Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Ходорковский с сожалением воспринял новость о признании фондов нежелательными в РФ, пишет Федеральное агентство новостей. Однако организации занимались не только поддержкой образования. "Европейский выбор" финансировал съезд мундепов в Москве, организованный экс-координатором "Открытой России" (организация признана нежелательной в России) Андреем Пивоваровым.