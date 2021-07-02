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Черчесов ответил на вопрос о возвращении Кокорина в сборную России

Спорт
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Черчесов ответил на вопрос о возвращении Кокорина в сборную России
instagram.com / @kokorin9

В последний раз форвард Александр Кокорин выходил на поле в составе сборной России в 2017 году.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы российского форварда "Фиорентины" Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

"За Кокориным мы не следим, но знаем, где он находится. С "Сочи" у него была возможность попасть в сборную России, на данный момент — нет", — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Нападающий Кокорин этой зимой перебрался в итальянский чемпионат из московского "Спартака". В серии А россиянин сыграл в четырех матчах, проведя на поле в общей сложности 91 минуту.

#кокорин #сборная россии #черчесов
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