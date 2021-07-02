Баранец: после слов Путина о провокациях японцы «сорвались с резьбы»

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Япония обладает опасным свойством выдумывать несуществующие угрозы и самой себя заводить. Это и продемонстрировали японцы, «сорвавшиеся с резьбы» после того, как президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение о провокациях вблизи российских берегов.

Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя публикации японских СМИ с отзывами на слова российского президента о недавней провокации в Черном море, которую у крымских берегов устроил британский эсминец Defender.

По мнению японских журналистов, заявление Владимира Путина о том, что Россия будет отвечать на подобные провокации, является своеобразной «черной меткой» для Японии, которую таким образом предостерегли от необдуманных действий на Дальнем Востоке.

Эти выводы японских журналистов, удивили Виктора Баранца, который сравнил Японию и ее политику с нервной, тонкой и очень обидчивой женщиной, которая, когда ей захочется, легко вводит себя в нервический экстаз.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

По словам обозревателя «КП», Япония до сих пор невероятно болезненно относится к российской принадлежности Курильских островов и нервно воспринимает усиление Россией ее военного потенциала на Курилах и на Тихоокеанском флоте. В недрах японского общества, все чаще поднимается тема того, что. возможно, японцам придется силой возвращать себе утраченные по итогам Второй мировой войны «Северные территории».

«Ну, у Японии есть такой своеобразный, удивительный и не похожий, пожалуй, ни на одну страну очень тонкий нерв. Скорее, его можно назвать просто паническим. Японцы — мастера создавать сами себе угрозы (естественно, и российскую) и панически, алармистски реагировать на нее», — подчеркнул Баранец.

Япония, по его словам, проецирует на себя ситуацию с британским эсминцем Defender, которого российские военные выдворили из крымской акватории Черного моря при помощи предупредительных выстрелов и бомбометания по курсу его следования.

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

«(Япония) сама себя пугает и всех «еще больше заводит». Мол, смотрите, вы видите, что Путин сказал? Да мы бы запросто потопили и так далее. А также может быть, вдруг и на Японию это распространится?», — привел Баранец ход мыслей японцев.

К тому же, напомнил обозреватель «КП», японцы даже не скрывают свое несогласие с Китаем, а корабли Японии зачастую «елозят» поблизости от российской границы. Поэтому там и восприняли слова президента РФ как угрозу, что Великая Россия может очень сильно ударить по башке», заключил Виктор Баранец.