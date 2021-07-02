Ограничения на массовые мероприятия из-за COVID-19 ввели в Хабаровском крае

Пресс-служба Правительства Хабаровского края /

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе.

Теперь мероприятия ограничиваются присутствием одновременно десяти человек. При этом есть исключения для кинотеатров и официальных спортивных мероприятий. Постановление действует со 2 июля.

Власти Хабаровского края ранее ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Речь идет об определенной категории населения. Прививку должны сделать сотрудники точек общепита, МФЦ, ЖКХ, соцзащиты, такси и учреждений здравоохранения.