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Ограничения на массовые мероприятия из-за COVID-19 ввели в Хабаровском крае

Общество
/ Обновлено: 02 июля 2021 17:05 94

Ограничения на массовые мероприятия из-за COVID-19 ввели в Хабаровском крае
Пресс-служба Правительства Хабаровского края /

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе.

Теперь мероприятия ограничиваются присутствием одновременно десяти человек. При этом есть исключения для кинотеатров и официальных спортивных мероприятий. Постановление действует со 2 июля.

Власти Хабаровского края ранее ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Речь идет об определенной категории населения. Прививку должны сделать сотрудники точек общепита, МФЦ, ЖКХ, соцзащиты, такси и учреждений здравоохранения.

#ограничения #хабаровский край #коронавирус
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