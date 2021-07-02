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Российский вирусолог раскрыл особенности индийского штамма коронавируса "Дельта"

Общество
/ Обновлено: 02 июля 2021 16:59 68

Российский вирусолог раскрыл особенности индийского штамма коронавируса «Дельта»
wikipedia.org / https://www.scientificanimations.com - https://www.scientificanimations.com/wiki-images/ /CC BY-SA 4.0

Индийский штамм коронавируса под названием "Дельта" гораздо реже поражает рецепторы верхних дыхательных путей, чем другие мутации.

При этом теперь он чаще негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. Об этом рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Россиянам также напомнили о важности вакцинации от коронавирусной инфекции. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что индийский штамм заразнее и агрессивнее, поэтому следует не терять времени и привиться.

#штамм #коронавирус #дельта
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