Российский вирусолог раскрыл особенности индийского штамма коронавируса «Дельта»

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Индийский штамм коронавируса под названием "Дельта" гораздо реже поражает рецепторы верхних дыхательных путей, чем другие мутации.

При этом теперь он чаще негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. Об этом рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Россиянам также напомнили о важности вакцинации от коронавирусной инфекции. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что индийский штамм заразнее и агрессивнее, поэтому следует не терять времени и привиться.