Черчесов не исключил, что Дзюба завершит карьеру в сборной

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Технический комитет Российского футбольного союза признал неудовлетворительной работу Станислава Черчесова на Евро-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что нападающий Артем Дзюба и защитники Юрий Жирков и Федор Кудряшов могут завершить карьеру в национальной команде.

"Говорил с Жирковым, его состояние улучшается, как и у тех же Кудряшова и Дзюбы. У нас игроки, которые могут завершить карьеру в сборной, принять свое решение. В этом плане предстоит хорошо подумать, на ЧМ-2022 нам надо квалифицироваться", — сказал российский специалист.

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе В, в активе россиян только победа над финнами (1:0). Автором единственного гола в матче с Финляндией стал полузащитник Алексей Миранчук.