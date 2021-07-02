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Черчесов не исключил, что Дзюба завершит карьеру в сборной

Спорт
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Черчесов не исключил, что Дзюба завершит карьеру в сборной
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Технический комитет Российского футбольного союза признал неудовлетворительной работу Станислава Черчесова на Евро-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что нападающий Артем Дзюба и защитники Юрий Жирков и Федор Кудряшов могут завершить карьеру в национальной команде.

"Говорил с Жирковым, его состояние улучшается, как и у тех же Кудряшова и Дзюбы. У нас игроки, которые могут завершить карьеру в сборной, принять свое решение. В этом плане предстоит хорошо подумать, на ЧМ-2022 нам надо квалифицироваться", — сказал российский специалист.

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе В, в активе россиян только победа над финнами (1:0). Автором единственного гола в матче с Финляндией стал полузащитник Алексей Миранчук.

#сборная россии #дзюба #черчесов #жирков
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