Баранец объяснил, как Россия «одурачила» США в инциденте с британским эсминцем

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Эсминец Королевского флота на прошлой неделе нарушил водные границы России возле Крымского полуострова. Британский корабль поменял курс только после предупредительных выстрелов со стороны российского патрульного судна.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что в момент провокации британцев поблизости в нейтральном воздушном пространстве находился разведывательный самолет США. А весь инцидент был задуман для того, чтобы выяснить местоположение оборонных систем Крыма. Однако Россия предугадала этот ход и показала НАТО и Соединенным Штатам только то, что сочла нужным, сказал Путин.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» военный обозреватель «КП» Виктор Баранец объяснил, что в этом случае Россия применила югославский опыт обмана США и их стран-союзников, который в свое время совершенно запутал американских пилотов.

«Когда была война в Югославии, там тоже летал такой самолет, вскрывая югославские позиции. И тогда при помощи очень умных российских конструкторов было решено — скажу по-простому — поставить мощные «микроволновки» в кустах, замаскировав их под зенитные батареи и ракетные установки», — рассказал обозреватель «КП».

wikipedia.org / MC2 Trevor Welsh

Такие спрятанные «печи» излучали определенную энергию, а американские пилоты «героически» обстреливали их из ракет стоимостью в 3-4 млн долларов каждая, добавил Баранец. Он также отметил, что у России богатый опыт «одурачивания» западной разведки, поэтому все попытки НАТО или США раскрыть радиоэлектронную карту Крымского полуострова потерпят крах.

«Мы их очень серьезно одурачили. Как сказал Владимир Владимирович, мы им показали только то, что хотели показать. Браво, Генштаб, браво, Сергей Кужугетович! Как мы надули этих американцев! Такого позора они еще долго не будут испытывать. Но никуда не деться: дезинформация — один из важнейших инструментов в любой конфликтной ситуации», — заключил Баранец.

Ранее обозреватель «КП» допустил, что на фоне инцидента с британским эсминцем Украина во время учений Североатлантического Альянса Sea Breeze может устроить свою провокацию «под покровом ночи» у берегов Крыма.