Бывший ректор ВШЭ Кузьминов представлен к ордену «За заслуги перед Отечеством»

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Бывший глава национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов награжден орденом "За заслуги перед отечеством" II степени.

К награде Кузьминова представил лично президент России Владимир Путин. Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ добровольно, заявив, что не хочет состариться на посту. Бывший ректор был одним из основателей НИУ ВШЭ. Он возглавлял учреждение на протяжении 28 лет.

Однако после ухода в отставку Кузьминов все равно останется в структуре учреждения — будет работать научным руководителем "вышки", сменив на посту другого сооснователя учреждения — Евгения Ясина. Ясин же станет почетным научным руководителем.