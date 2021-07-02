«Контракт составлен грамотно»: почему Черчесов не уйдет с поста тренера сборной

Global Look Press / Maksim Konstantinov / Global Look Press

В проигрыше сборной России по футболу на Евро-2020 датчанам и, как следствие, в «вылете» из турнира не стоит винить тренера Станислава Черчесова, считает спортивный обозреватель и комментатор Константин Осипов.

«Я считаю, что свалить все беды только на Черчесова — это неправильно. Посмотрите, кто вылетел: Франция, Голландия, Португалия, Германия, у которой такой набор игроков... Еще недавно эти игроки выигрывали в "Баварии" Лигу чемпионов, одна команда выиграла шесть трофеев за сезон. И вот все эти звезды приехали на Евро: видели, как англичане их обыграли? Вылетать нам не стыдно с такой компанией», — заявил Осипов журналистам в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам Осипова, поста тренера сборной Черчесов не лишится — контракт составлен «так грамотно, что это позволяет ему дальше работать». К тому же, 1 сентября планируется матч со сборной Хорватии — смена тренера летом не даст возможности подготовить игроков к началу осени, отметил комментатор.

Агентство городских новостей Москва / Киселев Сергей

2 июля стало известно, что Черчесов не собирается уходить в отставку на фоне проигрыша россиян на Евро-2020. Тренер напомнил, что занимает государственную должность, а такую должность «просто так не оставляют». Он подтвердил, что продолжит готовить команду к матчам отбора на чемпионат мира 2022-го. Контракт Черчесова заканчивается в конце следующего года.

«В отставку подавать или не подавать мы уже как-нибудь, как решали о моем назначении, так мы спокойно и решим. Работа признана неудовлетворительной? Я бы здесь возразил, потому что работа от результата, в моем понимании, разнятся», — заявил Черчесов журналистам на пресс-конференции.

Сам тренер винит в проигрыше перенос чемпионата из-за пандемии. Он также отметил, что успех ЧМ-2018 не удалось повторить не из-за физической подготовки футболистов, а потому, что «нужен кураж, вдохновение, чтобы оно в команде было».

30 июня Владимир Путин во время прямой линии констатировал, что сборные России по хоккею и футболу в последнее время не отличились успехами. В детали президент не вдавался, лишь намекнул: «вместе с тем, кто отвечает за работы сборных, нужно решать эту проблему, в том числе и в кадровом смысле».