Губернатор Челябинской области Текслер проверил удобство дорог для велосипедистов

instagram.com / @alexeytexler.official

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 2 июня, приехал на работу на велосипеде. Дело в том, что с помощью такого эксперимента глава региона решил проверить удобство передвижения на двухколесном транспорте. Об этом Текслер рассказал в Instagram.

«Накануне изучил рейтинг лучших городов-миллионников для велосипедистов. Челябинск в середине списка, что, увы, объективно — раньше об этом не думали. Но велосипед все больше становится не развлечением, а транспортным средством. И ситуацию надо менять», — подписал фото чиновник.

Он добавил, что пока ехал по, казалось бы, привычному маршруту, смог взглянуть на дорогу по-другому и сделать соответствующие выводы.

Во-первых, районам нужно больше велодорожек, а количество велопарковок можно увеличить уже в этом году. Кроме того, не следует забывать про совершенствование съездов и занижение бордюрного камня, отметил Текслер. Он также поделился планами создания «полноценной муниципальной программы по развитию велосети».

В завершении сообщения, чиновник рассказал о том, что поручения городским властям он дал, отметив необходимость развития сети велотранспорта во всех городах.