Суд в Москве вынес решение об аресте Виктора Батурина

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Басманный районный суд Москвы арестовал бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Батурин будет находиться в СИЗО до 1 сентября 2021 года. Адвокаты просили избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Подробности дела пока неизвестны.

Накануне стало известно, что в отношении бизнесмена было возбуждено новое уголовное дело. Его задержали в рамках расследования, по месту жительства были проведены обыски. Позднее Батурину предъявили обвинение, он отказывается давать признательные показания.