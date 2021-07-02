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Грымов не исключил, что скандал из-за письма Дорониной "ударит" по МХАТу

Общество
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Грымов не исключил, что скандал из-за письма Дорониной «ударит» по МХАТу
Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Кинорежиссер и руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов высказал свою точку зрения относительно письма народной артистки Татьяны Дорониной к президенту России Владимиру Путину.

Ранее президент театра Татьяна Доронина написала открытое письмо российскому лидеру с просьбой снять с должности художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова. Актриса утверждает, что он заменил талантливых артистов на людей без театрального образования. Грымов считает, что такого рода скандалы не имеют места быть в театре, так как это скажется на его репутации. Кинорежиссер рассказал, что конфликт в первую очередь отразится на зрителях, без которых театр существовать не может.

"Президент театра имеет право на критику, но вызванный ею скандал могут не понять зрители", — заявил "Радиоточке НСН" руководитель театра "Модерн".

Режиссер отметил, что на письмо адресованное президенту Путину, должно откликнуться в первую очередь Министерство культуры. Грымов пояснил, что президент страны имеет более важные дела и не должен заниматься театральными скандалами.

#мхат #грымов #доронина
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