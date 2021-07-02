Премьер Финляндии одобрила восстановление отношений Евросоюза и России

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею Германии и Парижа о возобновлении диалога между Евросоюзом и Россией.

Премьер-министр в интервью французской газете Le Monde сообщила, что Хельсинки одобряют стремление Берлина и Парижа наладить контакты с Москвой. Ведь отказ от диалога с Россией не принес никаких результатов.

"Нам необходим диалог, если мы хотим влиять на ее (России. — Прим. ред.) позицию", — отметила Санна Марин.

Она также добавила, что в отношениях с Россией необходимо быть "очень точными и твердыми".