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Премьер Финляндии одобрила восстановление отношений Евросоюза и России

Политика
/ Обновлено: 02 июля 2021 15:39 72

Премьер Финляндии одобрила восстановление отношений Евросоюза и России
flickr.com / @Demarit

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею Германии и Парижа о возобновлении диалога между Евросоюзом и Россией.

Премьер-министр в интервью французской газете Le Monde сообщила, что Хельсинки одобряют стремление Берлина и Парижа наладить контакты с Москвой. Ведь отказ от диалога с Россией не принес никаких результатов.

"Нам необходим диалог, если мы хотим влиять на ее (России. — Прим. ред.) позицию", — отметила Санна Марин.

Она также добавила, что в отношениях с Россией необходимо быть "очень точными и твердыми".

#россия #евросоюз #финляндия #диалог
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