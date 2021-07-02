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Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в стране с помощью цифровизации

Политика
/ Обновлено: 02 июля 2021 15:53 94

Путин обсудил на совещании Совбеза обеспечение нацбезопасности посредством цифровизации
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил обсудить на совещании Совбеза вопросы обеспечения национальной безопасности с помощью цифровизации.

По словам главы государства, в последнее время было много сделано в области цифровизации не только экономики, но и всей жизни россиян в целом. Однако вопросов о роли этого направления для обеспечения нацбезопасности РФ еще очень много, добавил Путин.

Российский лидер предложил заслушать доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего вопросы цифровизации.

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