Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Авиакомпания "Россия" заявила о возобновлении полетов в Анталью с 1 июля

Общество
/ Обновлено: 02 июля 2021 15:24 56

Авиакомпания «Россия» заявила о возобновлении полетов в Анталью с 1 июля
pixabay.com / bilaleldaou

Самолеты авиакомпании "Россия" возобновили полеты в турецкую Анталью с 1 июля. Рейсы выполняются из петербургского аэропорта Пулково.

Согласно расписанию авиарейсов, вылеты из Петербурга производятся в 09:30 и в 12:45. Самолеты пребывают на территорию турецкого курорта в 13:45 и 17:05 соответственно.

Обратные рейсы вылетают из Антальи в 14:35 и в 17:55. Самолет совершает посадку на территории Пулково в 18:50 и 22:10 соответственно. Для каждого аэропорта указано местное время.

#россия #анталья #перелет #авиакомпания
Кристоф Ляйтль назвал отказ ЕС от саммита с Россией бесславным провалом Европы
Кристоф Ляйтль назвал отказ ЕС от саммита с Россией бесславным провалом Европы
Политика
02:21 | 3 июля
Полковник Литовкин заявил о справедливом опасении японцев после случая с Defender
Полковник Литовкин заявил о справедливом опасении японцев после случая с Defender
Армия
01:35 | 3 июля
Депутат Верховной рады Украины заявил о необходимости сегрегации в отношении русских
Депутат Верховной рады Украины заявил о необходимости сегрегации в отношении русских
Ближнее зарубежье
01:30 | 3 июля