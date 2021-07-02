Авиакомпания «Россия» заявила о возобновлении полетов в Анталью с 1 июля

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Самолеты авиакомпании "Россия" возобновили полеты в турецкую Анталью с 1 июля. Рейсы выполняются из петербургского аэропорта Пулково.

Согласно расписанию авиарейсов, вылеты из Петербурга производятся в 09:30 и в 12:45. Самолеты пребывают на территорию турецкого курорта в 13:45 и 17:05 соответственно.

Обратные рейсы вылетают из Антальи в 14:35 и в 17:55. Самолет совершает посадку на территории Пулково в 18:50 и 22:10 соответственно. Для каждого аэропорта указано местное время.