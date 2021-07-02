Ищенко: украинский проект близится к завершению

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Украина, как искусственно созданный проект, завершает свое существование, как перейти на самофинансирование она не может, а постоянно содержать несостоявшееся государство никто не собирается.

Уверенность в этом в эфире интернет-канала PolitWera высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Тот факт, что Киев до сих пор периодически еще получает из-за рубежа хоть какую-то поддержку, объясняется тем, что Украина занимает в Европе большую территорию, и если она вдруг останется без хозяина, то станет «головной болью» для соседей.

Почувствовавшие себя отдельным народом украинцы уже больше не могут существовать рядом с Россией, в дружественной к России стране, или в многонациональном государстве, в котором русские имели бы равные права с украинцами, а русский язык имел бы статус государственного наравне с украинским, уверен Ищенко.

Федеральное агентство новостей /

«Наиболее вероятное окончание этого эксперимента – это расползание этого украинства по миру, — считает обозреватель. — Поскольку украинское государство существовать тоже не может, потому что за это кто-то должен постоянно платить, а постоянно желающих нет».

Время от времени Украина получает какие-то деньги от желающих за «малую мзду» использовать ее в своих интересах, но эти поступления не только не постоянные, но еще и за них, с Украины в итоге забирают в три раза больше.

Поэтому такое государство просто не может больше существовать, и Украина уже исчезает прямо у нас на глазах, говорит Ищенко.

«В принципе, можно сказать, что оно уже исчезло, и сейчас это такой геополитический фантом. Его сейчас дешевле сохранять, чем ликвидировать – причем всем сразу, или чем дать ему самоликвидироваться», — добавил политолог.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Дело в том, что если Украинское государство вдруг исчезнет, у всех вокруг сразу возникнут серьезные проблемы. С проблемами столкнуться Россия, Венгрия, Румыния, и даже Франция с Германией и Соединенные Штаты Америки. В наименьшей степени эти проблемы коснуться Белоруссии, потому, что все белорусские проблемы решает Россия.

Так или иначе всем этим странам придется решать, как распорядиться этой большой территорией и как восстановить там цивилизацию, ведь эта территория находится, если и не в самом центре Европы, но это все-же и не Африка, заключил политолог.