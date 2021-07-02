Россия за день. Главное: QR-коды в Петербурге, смерть мэра Коломны и «арктический» кешбэк

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Новосибирская область. Главу регионального строительного комитета Александра Морозова планируют лишить мандата. Новосибирское заксобрание рассмотрит вопрос о снятии полномочий с Морозова 8 июля. Известно, что в отношении Морозова заведено уголовное дело о мошенничестве.

Брянская область. Региональное правительство опровергло слух о том, что местным учителям угрожали отстранением от работы, если те не пройдут вакцинацию. Врио замгубернатора Татьяна Кулешова объяснила, что речь идет исключительно о рекомендациях сделать прививку.

Саратовская область. На месте бывшего саратовского аэропорта построят компактную площадку для городской среды. Правительство РФ одобрило проект, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ростовская область. В доме и на рабочем месте директора департамента потребительского рынка Ирины Теларовой прошли обыски. Ситуация связана с нарушениями на ростовском рынке, о которых знали работники департамента, но ничего не сделали для устранения проблем.

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Санкт-Петербург. Жители Северной столицы после вакцинации смогут получить QR-коды через сайт «Госуслуги». Пока необходимости в использовании кодов нет, но Смольный посоветовал подготовиться заранее. Система QR-кодов, без которых нельзя попасть в заведения общепита, уже активно используется в Москве.

Алтайский край. КПРФ определилась с лидерами краевого списка кандидатов на выборы в заксобрание. Список возглавила секретарь местного крайкома Мария Прусакова.

Московская область. В Подмосковье нашли мертвым главу Коломенского района Дениса Лебедева. Чиновника с огнестрельным ранением обнаружил его личный водитель. Возбуждено уголовное дело.

Приморский край. Жители Владивостока скромно отмечают День города. Из-за эпидемиологической обстановки традиционного общегородского концерта не будет, вместо этого праздничные мероприятия разделили по отдельным локациям.

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Забайкальский край. Врио главы регионального минстроя Сергея Кривощекова могут освободить от должности. Соответствующе предложение озвучил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев, объяснив его тем, что крайне недоволен работой министра.

Чукотский АО. Глава округа Роман Копин предложил установить «арктический» кешбэк в 50 тыс. рублей для туристов, приезжающих в регионы Арктики и Дальнего Востока во время знаковых событий. По мнению Копина, такой кешбэк может снизить стоимость туров и расширить местные интересные программы для гостей региона.

Магаданская область. Новым прокурором Магадана назначили Дмитрия Васильева. До назначения он работал прокурором Хасынского района.

Свердловская область. Суд позволил первой замглавы МУГИСО Елене Николаевой ходить на работу несмотря на то, что она является фигурантом уголовного дела. Ее и еще нескольких сотрудников министерства обвиняют в получении взятки в размере 31,5 млн рублей.

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Республика Татарстан. Мэр Казани Ильсур Метшин предложил устраивать в парках и скверах выставки бездомных животных. Такие мероприятия, по мнению градоначальника, помогут людям найти питомца и сделают Казань городом без брошенных животных.

Нижегородская область. Прокуратора запросила 13 лет колонии строгого режима и штраф в 1 млрд рублей для экс-главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова. Его обвиняют в получении взяток на 17 млн рублей.

Воронежская область. В Сети появилось видео, на котором человек в форме с наплечными знаками Гостехнадзора в нетрезвом состоянии находится за рулем автомобиля. Очевидцы заявляют, что он едва не сбил пожилую женщину. Речь идет о главе местного отдела областного управления ведомства Юрии Хабарове.