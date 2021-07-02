Первый темнокожий миллиардер Америки потребовал компенсации за рабство

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Роберт Луи Джонсон, первый в США темнокожий миллиардер и основатель Black Entertainment Television (телеканал нацеленный на афроамериканцев — Прим. ред.) заявил, что единственный способ для США избавиться от рабства — выплаты репараций всем темнокожим гражданам. Об этом сообщает VICE.

Предприимчивый бизнесмен настаивает на том, что только колоссальный план выплат 14 триллионов долларов, может сократить разрыв в богатстве между темнокожими и белыми, устранить разрыв между расами. Иных способов, по мнению Джонсона, не существует.

Он отметил, что программы по «возмещению ущерба» появляются уже по всей стране, хотя пока что локально и в скромном масштабе: льготы для облегчения кредитного бремени темнокожих фермеров, специальная жилищная программа для темнокожих, корпоративные льготы и так далее.

Тем нем менее, Джонсон отметил, что ему не нравится, когда деньги на льготы берутся из общего бюджета штата или государства, так как там присутствуют и деньги темнокожих, что, по его мнению, нехорошо.

«И тогда люди могут сказать: "Ну, нам действительно не нужны репарации, так как вы складываете все это вместе», — утверждает бизнесмен.

Он отметил, что все эти программы лишь полумеры. Он хочет, чтобы федеральное правительство на национальном уровне принесло глубочайшие извинения, а затем раздало наличные деньги.

Джонсон также настаивал и на том, что денежные выплаты не должны ограничиваться определенным уровнем дохода. Сверхбогатые афроамериканцы, в том числе Опра Уинфри, Майкл Джордан и Леброн Джеймс, а также сам Джонсон, тоже должны получить деньги. По его словам, они знают, что делать с большим богатством, поэтому их использование будет очень полезным для темнокожих.

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Стоит отметить, что в 2020 году бизнесмен призывал голосовать за Дональда Трампа, так как темнокожее сообщество видит «минимальную отдачу от голосования» за демократов.

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