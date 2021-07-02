Ален Делон оценил работу Путина на посту президента России

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Актер Ален Делон заявил, что президент России Владимир Путин успешно выполняет обязанности на своем посту.

Французский артист сообщил, что он встречался с Путиным. Делон назвал президента России "способным человеком", передает ТАСС.

"Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает", — отметил он.

Актер сказал, что не знает, как Путин добивается этого, но понимает, насколько это тяжело. Делон подчеркнул, что не боится возможной критики, которая может появиться из-за этих слов.