Депутат ГД заявил о нарушении Киевом международных конвенций из-за нового закона

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Украинские депутаты нарушили целый ряд международных обязательств, одобрив закон о коренных народах. Об этом сообщил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат отметил, что российская делегация в ПАСЕ вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии выразила протест в связи с принятием Верховной радой Украины закона о коренных народах. Документ не относит к их числу русских.

Слуцкий в своем Telegram-канале отмечает, что украинские власти продолжают продвигать националистическую идеологию на законодательном уровне. По его словам, такими шагами Киев отдаляет от себя Республики Донбасса и делает внутриукраинское урегулирование "крайне затруднительным".

Одобрив закон о коренных народах, украинские депутаты нарушили ряд международных обязательств. В частности, речь идет о Декларации ООН о правах коренных народов, Международном пакте о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Рамочной конвенции СЕ о защите национальных меньшинств, отмечает Слуцкий.