wikipedia.org / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Независимый эксперт ООН Мари-Тереза Кейта-Бокум раскритиковала миротворцев организации в ЦАР за отсутствие каких-либо успехов за семь лет пребывания миссии в этой стране.

Западные СМИ продолжают продвигать материалы, дискредитирующие сотрудничество национальной армии ЦАР и российских инструкторов. По мнению Кейты-Бокум, в Республике есть действительно важные проблемы, которые необходимо освещать на международном уровне, пишет в своем материале Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперт заявила, что присутствующие в ЦАР миротворцы МИНУСКА не в силах предоставить местному населению реальную защиту от вооруженных боевиков. На их глазах бандиты беспрепятственно совершают страшные преступления против жителей республики. Однако все, что придумало руководство миссии — лишь расширить ее контингент. В итоге за правонарушениями против человечества будут молча наблюдать на 2750 военнослужащих и 940 полицейских ООН больше.

Помимо этого, миротворцы МИНУСКА были втянуты не в один громкий скандал. Их неоднократно ловили на преступлениях против мирного населения. Например, в 2015 году «голубых касок» из Франции уличили в жестоком обращении с несовершеннолетними в лагерях для беженцев. Как сообщала организация Human Rights Watch, тогда были изнасилованы дети в возрасте от 9 до 13 лет.

Однако вместо того, чтобы освещать реальные преступления, западные источники решили "кормить" своих читателей потоком фейковых материалов.

Ситуацию также прокомментировал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Он рассказал, как Запад наладил "производство" выгодной себе информации.