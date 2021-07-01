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Западная пресса в антироссийском ключе исказила доклад ООН по ЦАР

Политика
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Западная пресса в антироссийском ключе исказила доклад ООН по ЦАР
ФБА «Экономика сегодня» /

Западные журналисты используют доклад ООН, чтобы создавать вбросы против России в ЦАР. Иностранные СМИ преследуют в этом направлении свои интересы.

Такое заявление сделал военный эксперт Алексей Суконкин. Он отметил, что за неделю до официального релиза западные СМИ слили в Сеть доклад ООН о ЦАР. Однако пресса обратила внимание лишь на пункт, который был посвящен выпадам против российских инструкторов в центральноафриканском регионе. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

В сообщении отмечено, что журналисты исказили данные, которые были опубликованы в докладе касательно деятельности боевиков. Суконкин добавил, что подобные фейки в отношении российских специалистов были неоднократно опровергнуты властями ЦАР и России.

Эксперты ООН основали свой доклад на анонимных источниках. В них нет никаких подтверждениях. Как отметил военный эксперт, расследования доказали, что инструкторы из России ведут себя дисциплинированно, а все подозрения ООН оказались ложными.

#россия #оон #доклад #цар
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