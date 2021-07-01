Депутат Рады заявила о важном шаге Украины в борьбе за Крым

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Украинский парламентарий Кира Рудык считает закон о коренных народах одним из основных шагов на пути к присоединению Крыма обратно к Украине.

Политик подчеркнула, что в отношении крымских татар и всего мирового сообщества сегодня должен поступить "четкий сигнал" от Киева, что тот не бросил бороться за Крым.

"Пакет законов "Крымская платформа" — не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав", — заявила депутат Рады.

Ранее Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в котором ничего не сказано о русских. Инициатором внесения проекта закона на рассмотрение Верховной рады стал глава государства Владимир Зеленский.