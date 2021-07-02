ФБА «Экономика сегодня» / Анна Агибалова

Верховная рада Украина, принявшая решение передать иностранцам контроль над всей судебной системой страны, наглядно демонстрирует окончательное превращение представителей украинской власти в марионеток.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил Богдан Безпалько – член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте, который напомнил о создании западными кураторами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), а также о назначении на должности министров и управленцев на Украине иностранных граждан, не владеющих ни украинским, ни русским языками.

«Например, министром путей сообщения при Порошенко был польский рок-музыкант Войцех Балчун, — подчеркнул эксперт. — Мы видим, что Киев продолжает терять субъектность. Принцип один: придите и владейте нами.

По словам Богдана Безпалько, предшественник нынешнего украинского президента Владимира Зеленского Петр Порошенко обладал хот какой-то субъектностью и как мог защищал хотя бы свою собственную власть внутри Украины.

«Зеленский и его партия – абсолютные марионетки, которые выполняют все, что им говорят», — заключил эксперт.

Народные новости /

Напомним, президент РФ Владимир Путин, во время прошедшей 30 июня «Прямой линии», отвечая на один из заданных ему вопросов, заявил, что не отвергает окончательно возможности встретиться с украинским президентом, но не видит в такой встрече никакого смысла, так как Владимир Зеленский передал управление страной внешним силам.