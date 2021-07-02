Погребинский: на Украине не будет никакой борьбы с олигархами

Федеральное агентство новостей / Семен Притула

Украинский президент Владимир Зеленский не станет всерьез вести борьбу влиянием олигархов на политическую систему страны. А заявления о необходимости бороться с олигархами делаются для того, чтобы устранить конкурентов.

Такое мнение в интервью украинскому телеканалу NewsOne высказал политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Никакой борьбы с олигархами не будет. Это все прикрытие для того, чтобы разобраться с теми олигархами, которые как бы мешают другим олигархам богатеть», — убежден эксперт.

Также, добавил Погребинский Зеленский делает заявления о борьбе с олигархами для того, чтобы продемонстрировать свои усилия в этой области Западу. Однако за его словами не последует никаких действий, и можно быть уверенными, что при президентстве Зеленского украинские олигархи Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук совершенно точно не пострадают.

«Не рассказывайте нам басни, посмотрите, как ведут себя телеканалы Ахметова, Коломойского и Пинчука, как они облизывают со всех сторон президента, — указал Погребинский. — Это три олигарха, которые абсолютно не пострадают при Зеленском ни при каких обстоятельствах».

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Напомним, ранее 1 июля президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную раду, которая одобрила инициированный им законопроект «о деолигархизации».

По словам Зеленского, олигархи должны остаться в прошлом Украины, превратившись в «просто крупных бизнесменов».