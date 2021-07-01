Путин внес на ратификацию соглашение о создании пункта ВМФ России в Судане

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Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ.

Планируется, что новый пункт МТО будет расположен на территории Судана. В документе говорится, что Судан соглашается на создание и размещение на своей территории "пункта материально-технического обеспечения, а также развитие и модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации". Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке законопроекта также отмечается, что уполномоченными органами сторон в соответствии с Соглашением являются Министерство обороны Российской Федерации и Министерство обороны Республики Судан.