Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин внес на ратификацию соглашение о создании пункта ВМФ России в Судане

Политика
84

Путин внес на ратификацию соглашение о создании пункта ВМФ России в Судане
Prt Scr youtube.com / Россия 24

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ.

Планируется, что новый пункт МТО будет расположен на территории Судана. В документе говорится, что Судан соглашается на создание и размещение на своей территории "пункта материально-технического обеспечения, а также развитие и модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации". Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке законопроекта также отмечается, что уполномоченными органами сторон в соответствии с Соглашением являются Министерство обороны Российской Федерации и Министерство обороны Республики Судан.

#путин #вмф #судан
Ален Делон оценил работу Путина на посту президента России
Ален Делон оценил работу Путина на посту президента России
Политика
02:09 | 2 июля
Депутат ГД заявил о нарушении Киевом международных конвенций из-за нового закона
Депутат ГД заявил о нарушении Киевом международных конвенций из-за нового закона
Политика
01:30 | 2 июля
Независимый эксперт ООН указала на беспомощность миротворцев в ЦАР
Независимый эксперт ООН указала на беспомощность миротворцев в ЦАР
Политика
00:31 | 2 июля