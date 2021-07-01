Экс-главу СБ ЮКОСа Пичугина этапировали из «Черного дельфина»

ru.wikipedia.org / Автор: Людмила Иванова / Lyudmila Ivanova, CC0

Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин этапирован из ИК-6 в Соль-Илецке ("Черный дельфин") для проведения следственных действий.

Ранее Пичугина признали виновным в трех убийствах и четырех покушениях на жизнь человека. Об этом сообщил источник ТАСС.

"Пичугин был этапирован из "Черного дельфина", где отбывает пожизненный срок, для проведения следственных мероприятий", — заявил он.

Однако куда именно и для каких следственных действий этапировали бывшего главу службы безопасности ЮКОСа, остается неизвестным. Адвокат Пичугина Ксения Костромина не стала комментировать эту информацию.

Пичугин был приговорен к пожизненному заключению Мосгорсудом 6 августа 2007 года. Его признали виновным в организации трех убийств, среди которых убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году и московской предпринимательницы Валентины Корнеевой. Также его обвинили в двух покушениях на убийство.