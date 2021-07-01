Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона

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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч второго круга Уимблдона и вышел в 1/16 финала турнира.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев 1 июля в трех сетах обыграл Карлоса Алкараса Гарфию в матче второго круга Уимблдона. Встреча в Лондоне, продолжавшаяся 1 час 35 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:2.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. В матче 1/16 финала Уимблдона российский теннисист сыграет с победителем матча между Марином Чиличем и Бенжаменом Бонзи. Действующим победителем турнира является лидер мирового рейтинга Новак Джокович.