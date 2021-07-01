«Хотел попросить Путина»: Норкин в прямом эфире рассказал о тайном желании Винокура

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Артист Владимир Винокур хотел отправить просьбу на прямую линию к президенту России Владимиру Путину, но написал СМС своему коллеге и телеведущему Андрею Норкину.

Забавной историей Норкин поделился в эфире ток-шоу "Место встречи", посвященной прямой линии Путина. Винокур хотел попросить Путина осуществить его давнюю мечту, о которой сам артист старался не распространяться. Оказывается, он уже долгие годы жаждет трудиться в театре МХАТ, рассказал Норкин.

"Он пишет, что мечтой всей его жизни было служить во МХАТе. И он хотел спросить президента, можно ли ему пойти работать в этот театр" — рассказал ведущий "Места встреча" гостям эфира и зрителям.

instagram.com / @vladimir_vinokur

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более двух миллионов обращений. Зрители задавали главе государства волнующие вопросы из сфер образования, здравоохранения, экономики и политики. Российский лидер смог ответить только на 68 вопросов от россиян во время прямого эфира, но пообещал, что все обращения и запросы граждан так или иначе будут рассмотрены. Прямая линия транслировалась в эфире шести государственных телеканалов и трех радиостанций.