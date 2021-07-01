Литовкин: британский эсминец провел в Черном море «разведку провокацией»

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Британский эсминец Defender, который на минувшей неделе зашел в территориальные воды РФ в Черном море у берегов Крыма, не просто совершил провокацию, а провел разведку, при чем сделал это совместно с американцами.

Такое мнение в беседе с изданием Sputnik Молдова высказал военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя заявление на эту тему, сделанное президентом РФ Владимиром Путиным во время прошедшей накануне «Прямой линии».

Как заявил глава государства, провокационный заход британского военного корабля в территориальные воды России у крымских берегов, был осуществлен совместно Великобританией и Соединенными Штатами Америки.

«До того, как мы услышали президента России Владимира Путина на «Прямой линии» мы считали, что английский эсминец 20 минут находился в территориальных водах России, которые он считал территориальными водами Украины, и он получил разрешение от Украины проходить через эти воды, и демонстративно шел через эти воды», — напомнил Виктор Литовкин.

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

Однако, по его словам, оказалось, что это была не просто провокация отдельно взятого военного корабля, а целая разведывательная операция, так как в то время, когда Defender вторгся в территориальные воды РФ, поблизости – в нейтральном воздушном пространстве – находился самолет ВВС США.

Целью этого самолета было отслеживание расположенных в Крыму средств отслеживания, которые были активизированы для контроля за передвижениями корабля-нарушителя. И американский самолет поставленную перед ним задачу выполнил.

«Когда в Крыму активизировались все силы, необходимые для того, чтобы следить за Defender, американский самолет записывал все эти параметры на свои приборы, так скажем, проводил разведку. Здесь была разведка провокацией», — подчеркнул Литовкин.

Напомним, президент России, говоря об инциденте с кораблем Defender на «Прямой линии», отметил, что британский эсминец нарушил границы РФ, преследуя очевидно военные цели, то есть он с помощью самолета-разведчика пытался вскрыть действия Вооруженных сил РФ. Но в России эти уловки видели и знали о поставленных перед эсминцем задачах, и позволили американскому самолету-разведчику записать такую информацию, которую посчитали нужной.

Global Look Press / Kremlin Pool

Также Владимир Путин добавил, что в провокации, которая была совершена после российско-американского саммита в Женеве присутствовала и политическая составляющая.

«Зачем нужно было совершать подобную провокацию, ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан?», — риторически спросил президент РФ.

В заключение этой темы, Владимир Путин добавил, что те, кто организовывает провокации в территориальных водах России, ничего не смогут сделать, если российские пограничники, пресекая провокацию, потопят корабль-нарушитель. Подобные инциденты не станут началом серьезной войны, так как те, кто их устраивает, понимают, что не смогут одержать в этой войне победу, заключил президент РФ.