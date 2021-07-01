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Янис Кузинс: "Радио PIK" закрыли за неудобную для латвийских властей правду

Общество
/ Обновлено: 01 июля 2021 20:20 96

Янис Кузинс: «Радио PIK» закрыли за неудобную для латвийских властей правду
flickr.com / Maurice van Gestel

Журналист и ведущий проектов ФАН Вадим Манукян связался с главредом русскоязычного "Радио PIK", которое вещало в Латвии, и попросил раскрыть обстоятельства закрытия станции.

Собеседник Манукяна Янис Кузинс заявил, что латвийские власти назвали формальные причины для закрытия вещания "Радио PIK". В числе таких оказались использование грубых выражений, призывы к свержению власти и отсутствие разных мнений в эфире. Однако главред уверен, что настоящие причины иные, пишет ФАН.

"Мы 9 мая ставили в эфире песни военных лет, музыку времен СССР. Давали слово оппозиции. Не выражали западные ценности. До последнего боролись за право русскоязычных людей иметь свое радио. А еще мы хвалили Путина", — пояснил Кузинс.

Он также предположил, что последнего и вовсе достаточно для подобного решения со стороны руководства Латвии. По словам Кузинса, радиостанцию обвинили в том, что в ее эфире — только оппозиция, то есть те люди, кто сражается за права русскоязычного населения в Латвии, и совсем нет диалога с властью.

"А какой может быть диалог с властью, если ее представители не приходят к нам, а ведь мы их всегда приглашаем", — добавил главред.

В числе прочего Кузинс предположил, что властям неудобно слушать в эфире правду о том, что Латвия вновь экономически оккупирована европейскими корпорациями, а местный бизнес уничтожен.

#латвия #русский язык #манукян #радиовещание #кузинс #Радио PIK
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