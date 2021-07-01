Пять европейских стран выразили протест Украине из-за закона о «коренных народах»

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Закон о коренных народах Украины встретил бурю осуждения в ПАСЕ. Четыре европейские страны присоединились к России в выражении протеста: Сербия, Армения, Венгрия и Молдавия.

О коллективном осуждении украинского законопроекта заявил глава российской делегации в ПАСЕ и вице-спикер ГД РФ Петр Толстой. Пять европейских стран возмутились и выразили протест крайне избирательному приписыванию народам Украины статуса коренных: русские, несмотря на существенную долю в населении страны, к таковым отнесены, по неизвестным причинам, не были.