Кортунов: Евросоюз сам подталкивает Белоруссию к интеграции с Россией

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Новая белорусская стратегия по интеграции с Россией, которую представил Александр Лукашенко, является результатом внешнего давления на Минск, который ранее придерживался концепции многовекторности и в торговле, и во внешней политике.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Андрей Кортунов, комментируя заявление белорусского президента о необходимости разработать и наполнить конкретными проектами стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года.

По словам Александра Лукашенко, для Белоруссии этот вопрос является очень важным, так как в республике после распада СССР «немножко подразрушили» промышленные предприятия, занимавшиеся интегральными схемами.

«Мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия. Они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне. Как сказал президент Путин, невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях. Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем», — подчеркнул президент Белоруссии.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

По мнению политолога Андрея Кортунова, Александр Лукашенко оказался в определенной степени загнан в угол, и именно с этим связано изменение курса внешней политики Белоруссии.

«Новая стратегия Лукашенко по интеграции с Россией стала результатом внешнего давления на страну. Ранее Белоруссия всегда придерживалась концепции многовекторности во внешней политике и торговле», — напомнил эксперт.

Однако, по его словам, не стоит полностью полагаться на обещания Лукашенко относительно сближения Белоруссии с Россией, так как, если он получит шанс восстановить отношения с ЕС, он этим шансом воспользуется и Минск опять вернется к своей многовекторности.

Сейчас, правда, нет даже теоретической возможности того, что это произойдет, и при нынешнем руководстве Белоруссии санкции с нее, скорее всего, не снимут, отметил политолог.

«В определенном смысле Лукашенко загнали в угол. Стоит вопрос, насколько Москва захочет воспользоваться патовой ситуацией своего партнера, и будет ли она настойчиво призывать Лукашенко к отмене тех экономических решений, которые до сих пор служили тормозом для интеграции», — заключил Андрей Кортунов.

Global Look Press / Kremlin Pool

.Напомним, 21 и 24 июня Евросоюз дважды расширил политические и экономические санкции, введенные против Белоруссии из-за посадки в Минске самолета Ryanair. А 1 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу, в условиях непрекращающихся попыток раскачать ситуацию в республике извне, а также политического и санкционного давления.