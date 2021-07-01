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Российские чиновники смогут привиться от коронавируса на рабочих местах

Общество
/ Обновлено: 01 июля 2021 20:02 71

Российские чиновники смогут привиться от коронавируса на рабочих местах
Федеральное агентство новостей /

Российские чиновники смогут добровольно привиться от коронавируса нового типа, в том числе и на рабочих местах. О сроках проведения вакцинации пока ничего не известно.

Поручение руководителям федеральных органов исполнительной власти дал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщают источники РИА Новости в Кабинете министров РФ.

"Оно (поручение. — Прим. ред.) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах", — отметил источник агентства.

В настоящий момент обязательная вакцинация введена лишь в 25 регионах страны. Все желающие могут сделать прививку от коронавируса нового типа добровольно в больницах и в специально организованных центрах.

#вакцинация #мишустин #коронавирус
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