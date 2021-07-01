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Мужская сборная России по баскетболу во второй раз подряд пропустит Олимпиаду

Спорт
/ Обновлено: 01 июля 2021 19:55 69

Мужская сборная России по баскетболу во второй раз подряд пропустит Олимпиаду
russiabasket.ru / Пресс-служба РФБ

Баскетболисты сборной России во второй раз кряду не сумели отобраться на летние Олимпийские игры.

Сборная России по баскетболу завершила выступление в квалификационном раунде ОИ-2020. Команда Сергея Базаревича проиграла Германии со счетом 67:69 и заняла последнее место в группе A. Накануне российские баскетболисты уступили Мексике. Оба матча прошли в хорватском Сплите.

Мужская сборная России по баскетболу не сыграет на летних Олимпийских играх во второй раз подряд. При этом на ОИ-2012 в Лондоне национальная команда под руководством Дэвида Блатта завоевала бронзовые медали.

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