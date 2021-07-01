Австрийские власти открыли въезд для вакцинированных россиян

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Власти Австрии исключили Россию из списка стран, гражданам которых запрещается въезжать в страну. Теперь привитые россияне смогут посетить государство.

Вакцинированные от коронавирусной инфекции граждане России должны будут соблюдать несколько условий при въезде в Австрию. Об этом рассказал глава австрийского министерства иностранных дел Александер Шалленберг.

Посетить Австрию смогут только те россияне, которые сделали прививку от заболевания одобренной в Евросоюзе вакциной. Кроме того, въехать в страну можно только после завершения полного цикла вакцинации. Из списка исключили также Китай, Турцию, Боснию и Косово.