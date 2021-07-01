МИД Украины назвал цель «Крымской платформы»

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящий саммит "Крымской платформы".

Мероприятие было создано для исправления "ошибок 2014 года". Дипломат имеет в виду воссоединение Крымского полуострова с Россией. Вместе с тем Кулеба добавил, что саммит продемонстрирует мировому сообществу стремление "длинной дуги истории к уважению международного права".

В 2014 году на территории Крыма прошел всенародный референдум, по результатам которого граждане полуострова приняли решение о возвращении в состав Российской Федерации. В Киеве результаты голосования не хотят признавать. Москва при этом свой суверенитет над республикой не подвергает сомнению.