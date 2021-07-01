Участники гей-парада избили пожилого продавца хот-догов в Нью-Йорке

pixabay.com /

Пожилой продавец хот-догов подвергся нападению участников гей-парада за то, что отказался установить на своей тележке радужный флаг. Инцидент произошел в Нью-Йорке.

Демонстранты окружили 66-летнего мужчину и начали требовать, чтобы он убрал флаг Соединенных Штатов Америки и установил на его место флаг ЛГБТ. Получив отказ, они набросились на него с кулаками. Помимо этого, злоумышленники плеснули жертве в глаза острым соусом.

Пострадавший рассказал журналистам, что больше никогда не вернется в парк на Манхэттене. Полиция сразу же прибыла на место инцидента и задержала по меньшей мере трех подозреваемых. Мужчина получил множественные ушибы и перелом носа.